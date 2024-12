Maltempo Marche, decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutte le province

Sono mobilitati da ore i vigili del fuoco delle Marche colpite oggi da un'ondata di maltempo con pioggia e forte vento. Abbassamento dlele temperature.E proprio il vento ha creato i maggiori disagi. In provincia di Ancona sono già una sessantina gli interventi, ma il bilancio è provvisorio. Alberi sono caduti in zona Senigallia (Sant'Angelo), Jesi (Zona Murri e Gallodoro), Ancona (Pietralacroce, via del Conero e Portonovo). A Senigallia, Cingoli (Macerata) Carassai (Ascoli) e Monte San Giusto (Macerata) Coc aperti in via prudenziale.

Anche nel pesarese numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ed altrettanti ancora in corso nella provincia di Pesaro Urbino. Già quasi una sessantina ma molti sono in coda e continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini. Nove le squadre attualmente impegnate sul territorio. Gli interventi e le segnalazioni riguardano principalmente piante cadute o pericolanti. Non risultano esserci strade interrotte, così come sono al momento non si registrano feriti o veicoli danneggiati.

Anche ad Ascoli Piceno, Macerata e Fermo il maltempo non ha dato tregua. Gli interventi dei vigili del fuoco continuano da ore e proseguiranno stando al numero di richieste di intervento che continuano ad affollare i centralini dei comandi dei vigili del fuoco.

