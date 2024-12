Il sindaco Serfilippi presenta bilancio di previsione 2025-2027

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha presentato i principali punti del bilancio comunale di previsione 2025-2027, evidenziando i risultati raggiunti e le priorità future.

Tra gli interventi più significativi: i 24 milioni di euro stanziati per manutenzioni, opere e il miglioramento delle infrastrutture cittadine. Guardando al 2025 invece sarà il piano urbano del traffico il nuovo punto centrale per lo sviluppo della città, con l'introduzione della ZTL nel centro storico, accompagnata da un moderno sistema di videosorveglianza. Il piano include anche una revisione della gestione dei parcheggi e la realizzazione di nuovi posti auto. Sul fronte sociale le risorse aumenteranno da 12,7 a 12,9 milioni di euro. Aumenti in arrivo anche per il Carnevale di Fano, che passa da 130 a 150 mila euro e il consolidamento di manifestazioni di rilievo nazionale come il Passaggi Festival insieme all'Adriatic Sound Festival. Parallelamente, si sta lavorando al nuovo Piano Urbanistico Generale, reso possibile grazie al bando vinto con la Regione Marche, e al rafforzamento dei consigli di quartiere, con un investimento di 300 mila euro per incentivare la partecipazione attiva dei cittadini. Ulteriori fondi saranno poi destinati a infrastrutture scolastiche, sportive e cimiteriali.





