Fondazione Teatro Muse, Silvetti nomina 5 nuovi componenti CdA

Cambio della guardia nel CdA della Fondazione Teatro delle Muse. Oggi il sindaco, Daniele Silvetti, ha firmato il decreto con il quale nomina 5 nuovi componenti della governance della Fondazione che conta in totale 7 membri.

Le cariche erano scadute nel novembre scorso ed era stato emesso un avviso per presentare le candidature dei cinque componenti del CdA, di cui uno con la designazione a Presidente.

Del nuovo CdA fanno parte: Andrea Zampini, Patrizia Bianchi, Giusi Aluigi, Camillo Catana Vallemani, Maurizio Galassi, Gino Sabatini. Ad essi si aggiungono Franco Petrucci, nominato dall' associazione ex Palchettisti e Annalisa Galeazzi, nominata dal Comitato dei partecipanti.

Andrea Zampini ricoprirà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro delle Muse; l'Assessore alla Cultura del Comune di Ancona farà parte del nuovo CdA come componente di diritto, così come previsto dallo statuto. "Ringrazio il CdA uscente- dichiara Silvetti- e porgo gli auguri di buon lavoro al nuovo che, per competenza e professionalità, avrà di sicuro la capacità di disegnare una nuova pagina della lirica della città con l'obiettivo da una parte di attrarre nuovi investitori e dall'altra di formare nuovo pubblico".



