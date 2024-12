Dopo vandalismi torna "Best Photos from the World" ad Ancona

Nonostante il vandalismo di strada che ha distrutto le fotografie Go World ha deciso di ripristinare la mostra fotografica "Best Photos from the World" ad Ancona, in Viale della Vittoria. Dal primo dicembre sono state sette le mostre fotografiche che resteranno esposte fino al 30 Settembre 2025.

L'iniziativa, "Best photos from the World", è stata lanciata lo scorso novembre, da Go World, insieme all'associazione fotografica "Mascherone" e con il patrocinio del Comune di Ancona. Sono state esposte immagini di alcuni luoghi del mondo di particolare attrattiva, fotografati da professionisti che hanno collaborato con National Geographic e da fotografi locali.

La mostra, inaugurata lo scorso 1 Dicembre, prevedeva l'esposizione delle immagini su quindici pannelli installati lungo Viale della Vittoria. Tuttavia, l'iniziativa è stata duramente colpita da ripetuti atti vandalici che, per tre sabati consecutivi, hanno distrutto le installazioni.

Un atto "condannato con fermezza da Go World, dal Comune di Ancona e dall'associazione "Mascherone", rappresentando non solo un attacco all'installazione ma soprattutto all'amore per la città in cui viviamo e all'intera comunità anconetana".

Nonostante le difficoltà, Go World ha deciso di non arrendersi e, a partire da oggi, la mostra tornerà ad abbellire il centralissimo Viale della Vittoria. Per garantire una maggiore durabilità e sicurezza contro gli atti vandalici, i pannelli verranno protetti con strutture in plexiglass rinforzato. L'iniziativa "Best photos from the World" è nata per permettere alla città di Ancona e ai suoi turisti di cogliere non solo la bellezza dello scatto ma anche i grandi valori che le foto esprimono: sostenibilità, conservazione, conoscenza di culture diverse e scoperta di luoghi inesplorati. La prima mostra dedicata ad Ancona rimarrà attiva fino al 15 gennaio 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA