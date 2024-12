Dono natalizio in Pediatria Jesi da dipendenti Pieralisi Maip

Donazione natalizia alla Pediatria dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi, da parte dei dipendenti della Pieralisi Maip, che hanno raccolto fondi per due apparecchi tiralatte elettrici di moderna e sofisticata tecnologia. Lo fanno sapere in una nota stampa la Direzione Strategica Aziendale della Ast di Ancona e il Dipartimento Materno Infantile con la Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia, esprimendo la loro gratitudine per il prezioso regalo. La consegna delle attrezzature è avvenuta presso il reparto alla presenza del personale ospedaliero e dei dipendenti della ditta. "Ringrazio chi ha avuto tanta sensibilità nel pensare alle mamme e ai nostri piccolissimi pazienti", è il commento della dottoressa Antonella Bonucci.



