Collassa in casa e muore, l'allarme della fidanzata

E' morto, per un attacco cardiaco dopo l' assunzione di droga, di origine egiziana, di 30 anni, la notte scorsa all'interno del suo appartamento in località le Grazie ad Ancona. A dare l'allarme la fidanzata, 51enne che rientrata dal lavoro attorno alle 2, quando l'uomo, che stava assumento stupefacenti è collassato. A nulla sono serviti i tentativi degli operatori del 118 allertati dalla donna che hanno praticato tecniche di rianimazione.

Sul posto è subito intervenuta la volante della polizia si Stato. Ai poliziotti la donna ha spiegato che il fidanzato stava fumando e bevendo alcolici, quando improvvisamente si è affacciato alla finestra, ha pronunciato alcune frasi nella sua lingua madre e poco dopo è collassato. Il Pm di turno ha disposto l'affidamento della salma all'Autorità giudiziaria per procedere ad autopsia. Indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La squadra mobile ha sequestrato i cellulari della vittima e della fidanzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA