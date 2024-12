Carabinieri, generale Conforti ad Ancona per riconoscimenti

Questa mattina, il Comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale di Brigata Nicola Conforti, si è recato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Via della Montagnola per portare il suo messaggio di auguri natalizi a una rappresentanza di militari della provincia e consegnare di persona delle ricompense, concesse da lui ad alcuni Carabinieri che si sono distinti in particolari operazioni di servizio. Il Generale Conforti ha tributato quindi un encomio al Tenente Michele Ridente, al Maresciallo Ordinario Leandro Crisante, all'Appuntato Scelto Qualifica Speciale Sammy Bracci (Comandante e addetti al Nucleo Operativo della Compagnia di Senigallia) nonchè al Brigadiere Capo Vito Manzaro della Stazione di Arcevia e al Vice Brigadiere Manuel Risi della Stazione di Senigallia, per un'operazione antidroga culminata lo scorso mese di maggio con l'esecuzione di quattro misure cautelari a carico di altrettanti soggetti e il deferimento di altre 11 persone, coinvolte in un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree costiere della provincia di Ancona e di Rimini.

Un encomio è stato inoltre consegnato all'Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Caldarelli, effettivo alla Stazione Carabinieri di Castelfidardo, per il coraggio dimostrato il 25 maggio scorso intervenendo prontamente in un capannone in fiamme al civico 52 di via Recanatese e traendo in salvo il titolare della ditta che, nel vano tentativo di domare le fiamme con un estintore, era rimasto intossicato dai fumi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA