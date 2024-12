Alla Giocamondo Study il Premio imprese per l'innovazione

Importante riconoscimento a livello nazionale per Giocamondo Study, azienda ascolana leader nell'organizzazione di soggiorni studio per ragazzi dai 14 ai 19 anni, che è tra le 12 imprese vincitrici della XIV edizione del "Premio imprese per innovazione" di Confindustria per aver investito con successo in ricerca e sviluppo. Con oltre 7 anni di esperienza, Giocamondo Study crea esperienze educative uniche, favorendo la crescita personale e culturale di migliaia di studenti ogni anno grazie a una strategia basata sull'innovazione, sulla sostenibilità e sulla personalizzazione dei servizi, collaborando con oltre 20 destinazioni internazionali e sviluppando sempre nuovi e stimolanti programmi.

"Questo Premio - afferma Stefano De Angelis, Ceo di Giocamondo Study, unitamente ai componenti del consiglio di amministrazione Raffaella D'Annibale e Serafina Ionni - è per noi motivo di grande orgoglio e testimonia il valore del nostro impegno nel promuovere un'educazione di qualità e inclusiva, continuando a innovare e a migliorare i nostri programmi per rispondere alle esigenze di un mondo in continua evoluzione". Guardando al futuro, infatti, Giocamondo Study punta a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e a sviluppare ulteriori collaborazioni con partner educativi di prestigio, consolidando il proprio ruolo di eccellenza nel settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA