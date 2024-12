Sindaco e assessora consegnano la costituzione agli studenti

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e l'assessora alle politiche educative, Camilla Murgia, hanno consegnato questa mattina la Costituzione a ragazze e ragazzi della terza media Gramsci dell'I.C.S. Galileo Galilei a Villa Fastiggi, prima tappa del percorso. L'iniziativa è sostenuta dalla presidenza dell'assemblea regionale delle Marche, rappresentata da Dino Latini, e prevede la consegna di 800 copie a studenti di terza media. Sono state consegnate le prime 89 copie in 4 classi dell'istituto. Assieme al sindaco e l'assessore presente anche la dirigente scolastica Donatella Di Paolo.

"In questo libricino piccolissimo troverete l'intensità dei principi fondamentali e dei diritti e doveri dei cittadini - dicono gli amministratori - è una guida che dovrà accompagnarvi nel futuro e che ci auguriamo potrete leggere con le vostre famiglie in queste festività per conoscere, ricordarvi, tutelare ciò che viene sancito tra le pagine".



