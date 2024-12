Senigallia, Summer Jamboree torna dall'1 al 10 agosto 2025

Tornerà dall'1 al 10 agosto 2025 a Senigallia (Ancona) il Summer Jamboree, e lo fa con un'edizione speciale per festeggiare i 25 anni di attività. Il festival internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50 è nato infatti nel 2000 nel cortile della scuola primaria Pascoli di Senigallia con soli tre giorni di eventi.

Negli anni ha visto un crescente successo che hanno portato la manifestazione a essere compresa tra le più importanti in Europa per i generi musicali del rock'n'roll e dello swing. Il 25/mo anniversario si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno, ma nel 2020 un'edizione saltò a causa della pandemia legata al Covid.

Celebrazione rimandata quindi al 2025 quando il Summer Jamboree esploderà con dieci giorni, considerando anche il pre-festival, di appuntamenti, la stragrande maggioranza dei quali gratuiti. Senigallia si prepara così a trasformarsi in un grande jukebox a cielo aperto, con le esibizioni di artisti internazionali provenienti da tutto il mondo, performance travolgenti e sorprese inedite che saranno spalmate dalla rocca roveresca a piazza Garibaldi, dal foro annonario e piazza del Duca, fino ai due lungomari per concludere poi ogni sera alla rotonda a mare con i dopofestival. Una festa che vuole onorare la storia del Summer Jamboree ma soprattutto guardare con entusiasmo al futuro.



