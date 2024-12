Pareti di biscotto, arredi di caramella, laboratori e neve

A Castelferretti, frazione del Comune di Falconara Marittima, in Provincia di Ancona, arriva la 'Fabbrica di Cioccolato', uno degli allestimenti più magici e coinvolgenti del programma natalizio, pensata per regalare alle famiglie e ai bambini un'esperienza indimenticabile. A partire dalle 16 di venerdì 20 dicembre e nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 in piazza della Libertà sorgerà un edificio davvero 'goloso' dove i bambini e le famiglie saranno accolti da un ambiente innevato. L'interno scenografico trasporterà i visitatori in un mondo da fiaba: pareti ricoperte di enormi biscotti, caramelle giganti colorate e tavolette di cioccolato alte due metri, pacchi regalo e dettagli curati in ogni particolare creeranno un'atmosfera natalizia e dolce allo stesso tempo. Si potranno scattare fotografie di famiglia e creare ricordi, oltre a svolgere tante attività.

Ad accogliere i bambini ci saranno gli 'elfi aiutanti' in costume e il maestro cioccolataio, figure che trasformeranno l'esperienza dei più piccoli in un momento di pura magia. Ci sarà il laboratorio per creare cioccolatini personalizzati, un angolo per comporre la letterina per Babbo Natale, un laboratorio per realizzare le proprie palline di Natale con colori, brillantini e decorazioni, da appendere all'albero di casa come ricordo della giornata speciale. Sarà anche possibile decorare gli Omini di Marzapane con glassa colorata e zuccherini.

Ad arricchire il programma sarà l'animazione: sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 un elfo giocoliere accoglierà i visitatori con giochi di magie ed equilibrismo, mentre musicisti itineranti suoneranno brani natalizi per le vie del paese. Domenica dalle 10 alle 12.30 spazio alla baby dance all'interno della Fabbrica.

Un trampoliere animerà invece il pomeriggio.

Tante iniziative, attrazioni, spettacoli e animazioni anche in centro a Falconara, a partire già da giovedì 19 dicembre, quando alle 18 al Centro Pergoli è in programma l'incontro dal titolo 'Natale in letteratura'. Saranno presentati i libri 'Conversazione sul Natale' di Dylan Thomas e 'Presepi in versi' a cura di Padre Enzo Fortunato. Sabato e domenica, dalle 10 alle 20, via Bixio sarà poi animata dal mercatino di Natale e nelle stesse giornate, a partire dalle 16, apriranno la casa e il villaggio di Babbo Natale e l'esposizione dei villaggi natalizi in miniatura.

Ai bambini è dedicata anche l'animazione di sabato e domenica pomeriggio in piazza Mazzini. Sabato alle 16 una delle attrazioni per i più piccoli sarà lo spettacolo Bimbo Bell Show, con canzoni natalizie, micromagie, quiz e filastrocche.

Domenica, invece, l'appuntamento è doppio: alle 16, sempre in piazza Mazzini, ci sarà il Bolle Show, spettacolo di bolle di sapone, giochi di magia e sculture con i palloncini. A chiudere il pomeriggio, alle 18, sarà lo spettacolo 'Un magico Natale con zio Potter' direttamente da Italia' S Got Talent: Aldo Nicolini, Zio Potter è un mago rigorosamente abbigliato secondo i canoni di Hogwarts, il suo spettacolo è ricco di oggetti, colori, apparizioni, sparizioni, trasformazioni, manipolazione palloncini, gag, e numeri di cabaret magico.



