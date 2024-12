Minorenni scomparse, trovate a bordo di un treno

Avevano manifestato l'intenzione di raggiungere Ancona e ieri mattina si sono allontanate senza il consenso dell'educatore dalla casa comunità dove vivono. Così sono scattate le ricerche e la polizia locale le ha rintracciate in poco più di 15 minuti.

Erano circa le 9 di ieri mattina quando un educatore di una comunità per minori nell'Elpidiense si è presentato al comando della polizia locale di Porto Sant'Elpidio (Fermo) per segnalare l'allontanamento di due minorenni. Dopo aver acquisito tutte le informazioni utili alle ricerche, a partire dal fatto che le due ragazzine avevano manifestato l'intenzione di andarsene ad Ancona, gli agenti della polizia locale si sono subito messi sulle loro tracce. Scattato il pattugliamento, i poliziotti hanno concentrato da subito le loro attenzioni sulla stazione ferroviaria. E infatti proprio lì, alla fine del marciapiede lungo i binari, le hanno intraviste mentre salivano su un treno regionale direzione Ancona. A quel punto hanno chiesto al capotreno di fermare temporaneamente il convoglio e di chiudere le porte. Saliti a bordo hanno trovato le due minorenni e le hanno riaccompagnate dall'educatore. Nel frattempo, in stazione erano arrivate anche due volanti della polizia di Stato. Il tutto si è risolto in poco più di 15 minuti. E tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA