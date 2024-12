Lega del Filo d'Oro festeggia 60 anni con annullo filatelico

Il 20 dicembre in occasione del 60° anniversario della Fondazione della Lega del Filo d'Oro, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, con la dicitura "60esimo anniversario di Fondazione".

Il 20 dicembre, dalle 10:15 alle 15:45, sarà allestita una postazione di Poste Italiane presso il Centro Nazionale dell'Ente (in via Linguetta 3, Osimo) dove tutti potranno timbrare le proprie corrispondenze.

Sempre il 20 dicembre la Lega del Filo d'Oro ha organizzato un momento speciale per fa sentire tutta la sua vicinanza ai 5 Centri Residenziali e alle 6 Sedi Territoriali - presenti in 11 regioni d'Italia - attraverso un momento di condivisione e scambio di auguri in video collegamento con il personale della Fondazione, gli ospiti, le famiglie e i volontari.

"Quello che volge al termine è stato un anno importante e ricco di soddisfazioni, che ci ha visto proseguire con impegno e passione nel cammino iniziato ormai 60 anni fa al fianco delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e le loro famiglie - ha detto Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro - In una data così importante, nel ricordo di coloro che hanno dato vita all'associazione, voglio ringraziare sentitamente il personale, il Consiglio di Amministrazione e i componenti di tutti gli organi Istituzionali, i consulenti, i volontari per l'incessante impegno, le famiglie che rinnovano costantemente la loro fiducia in noi e i tanti sostenitori, senza i quali i nostri sforzi non sarebbero possibili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA