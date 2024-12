Fondi Ssn: Acquaroli, 'Per noi risultato straordinario'

"Confermarci tra le prime 5 regioni benchmark è un risultato straordinario che voglio evidenziare.

Le Marche riescono a mantenere l'equilibrio dei conti e contemporaneamente a primeggiare nella garanzia dei Livelli essenziali di assistenza". E' quanto dichiara il presidente della Regione Marche a proposito dell'aumento destinato alla regione Marche nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Acquaroli sottolinea che "Di fatto, il sistema regionale sa coniugare l'efficienza della gestione economica e la capacità di erogare servizi sanitari adeguati sia negli ospedali che sul territorio, e questo senza aver mai aumentato la pressione fiscale sui cittadini. Senza negare che in questo periodo storico la sanità sta affrontando, in tutta Italia, le difficoltà frutto della mancata programmazione decennale a cui sta facendo fronte il Governo Meloni, possiamo dire che le Marche sono una regione virtuosa e questi risultati lo dimostrano. Anche per questo motivo aumentano le risorse del riparto nazionale destinate alla Marche".



