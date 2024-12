Concerto di Natale in piazza con Filarmonica Gioacchino Rossini

La Filarmonica Gioachino Rossini (FGR) terrà, in occasione del Natale, un concerto gratuito per la città di Pesaro in piazza del Popolo, il 22 dicembre alle 17.00, sul palco davanti alla biosfera. Sarà un concerto dell'ensemble di ottoni della FGR, promosso dalla presidenza del consiglio comunale. L'evento sarà anche un'occasione per ricordare il maestro Michele Antonelli, fondatore della Fgr, scomparso un anno fa. Il giorno prima del concerto, ovvero il 21 dicembre, la FGR si esibirà, come da anni a questa parte, con un ensemble di archi presso la casa circondariale di Villa Fastiggi.

"Siamo felici di continuare a promuovere quella che è ormai diventata una tradizione della città - dice Enzo Belloni, presidente del consiglio comunale - quest'anno, in occasione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, il concerto si sposta in piazza per mostrarsi al maggior numero di pesaresi e visitatori possibile".



