Battino, 'Da opposizione comportamento in Aula deplorevole'

"L'atteggiamento di una parte dell'opposizione in Consiglio comunale, dopo il malessere che ha colpito il consigliere Francesco Andreani, di 'Ripartiamo dai Giovani', che ha pretestuosamente tentato di far mancare il numero legale all'Aula è a dir poco vergognoso". E' quanto dichiara l'assessore ai Giovani, Marco Battino.

"Quando Andreani è stato accompagnato fuori dall'Aula e due consiglieri medici (Annalisa Pini e Marina Taus, ndr) si sono subito prodigati per assisterlo raggiungendolo - spiega Battino interpellato dall'ANSA -, alcuni consiglieri dell'opposizione hanno lasciato le loro postazioni senza motivo apparente, mentre altri hanno chiesto la verifica del numero legale. Numero legale che era comunque garantito".

L'assessore giudica "questo atteggiamento non degno di un consesso istituzionale considerando che è stata usata un situzione delicata di un consigliere per tentare di interrompere i lavori del Consiglio comunale". L'assessore ringrazia il consigliere Massimo Mandarano (gruppo misto) che rimande in Aula ha consentito che ci fosse il numero legale.



