Augusto Cancellieri è il nuovo presidente di Terranostra Marche

Augusto Cancellieri è stato eletto nuovo presidente di Terranostra Marche, l'associazione che rappresenta gli agriturismi di Campagna Amica nella regione. Con uno storico passato nell'associazione e in Coldiretti, tra incarichi provinciali e cittadini, lo scorso anno, in occasione di Pesaro capitale della Cultura 2024, ha ideato Legàmi, una ricetta per valorizzare gli ingredienti del territorio e tutte le golosità legate a Rossini e Raffaello. L'obiettivo di Cancellieri da presidente è ora quello di promuovere il turismo rurale, l'enogastronomia marchigiana e rafforzare le iniziative per l'agricoltura sostenibile; garantire che l'associazione continui a essere un punto di riferimento per le eccellenze locali, sostenere gli imprenditori agricoli e offrire ai visitatori esperienze autentiche legate al territorio.



