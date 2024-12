Aldo Grassini Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica

C'è anche il direttore del Museo Tattile Omero statale di Ancona, Aldo Grassini, tra quanti hanno ricevuto oggi, dalle mani del Prefetto Maurizio Valiante, l'onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", conferite con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno a cittadini di questa provincia che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e culturali. L'onorificenza per "la sua straordinaria biografia e per l'attuale ruolo di Direttore del Museo Tattile Statale Omero".

Presente alla cerimonia di consegna, uesta mattina presso il Palazzo del Governo, sede della Prefettura di Ancona, anche il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, prof. Gian Luca Gregori.

L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951): è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari." Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine.



