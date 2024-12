Spacca, 'Mole Urbana valorizza competenze del territorio'

"Le Marche stanno vivendo una fase di transizione del proprio modello manifatturiero e sono alla ricerca di nuovi paradigmi industriali. Ci è sembrato opportuno partecipare a questa startup innovativa, perché, oltre a proiettarsi nel futuro, valorizza molte competenze tecniche presenti sul territorio. Il piano industriale di MU Fabriano srl, che prevede l'avvio di una unità produttiva nell'entroterra montano delle Marche è un segno concreto di fiducia e di grande coraggio in una congiuntura di particolare depressione". E' quanto dichiara il già governatore della Regione Marche e cofondatore di Mu Fabriano, Gian Mario Spacca che partecipa all'iniziativa con il 4,2% delle quote. Insieme a lui altri cinque soci marchigiani, quattro dei quali fabrianesi, con partecipazioni minori. La compagine societaria prevede: Up (Umberto Palermo) 57%; Cdp 23,1%; Spacca Gian Mario 4,2%; Enrico Giacomelli 1,41%, Nunzio Tartaglia 0,94 % oltre ai 5 soci marchigiani.



