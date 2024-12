Sindaco incontra Lorenzo Ercoles, 13enne talento nella batteria

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha incontrato Lorenzo Ercoles detto "Lory", il ragazzo di appena 13 anni, riconosciuto come un talento internazionale nella batteria. Finalista del concorso europeo Tour Music Fest, ha ricevuto il riconoscimento "Hight Quality Artist" per il "premio talento" grazie alla sua tecnica ed eccellenza artistica.

In occasione dell'incontro il sindaco ha consegnato al giovane una statuina in ceramica con raffigurato il busto del maestro compositore Gioacchino Rossini, simbolo della musica pesarese.

"È bellissimo vedere quanta passione e talento ci sono in Lory - dice il primo cittadino - un ragazzo davvero speciale a cui auguro di poter raggiungere ed esaudire tutti i suoi sogni - aggiunge - con la sua bravura artistica porta in alto il nome della città a livello internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA