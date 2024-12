Ospedale Fermo, 372 posti letto e 10 sale operatorie

Il nuovo ospedale di Fermo rappresenta un esempio di eccellenza architettonica e ingegneristica, articolato in 11 corpi di fabbrica che sorgono da una piastra di base unica. Il complesso è strutturato in 4 blocchi destinati ai diversi servizi sanitari e non, separando nel contempo le funzioni ricettive (degenze high e low care) dalle aree dedicate alla diagnosi e cura e prevedendo al suo interno una struttura (blocco A) che si può identificare come l'ospedale per gli esterni, destinata alle attività in Day Care (Day Hospital e Day Surgey). Tra i dati tecnici principali: Superficie lorda: 68.000 mq; Volume lordo: 230.000 mc; Posti letto totali: 372 (287 degenze ordinarie, 53 in regime diurno, 32 intensive); Sale operatorie: 10; Posti auto: 760.

L'ospedale è progettato con una tecnologia antisismica avanzata: la struttura è integralmente isolata alla base tramite oltre 480 isolatori sismici e 40 dissipatori viscosi, garantendo sicurezza anche in caso di eventi tellurici significativi.





