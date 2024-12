Marche for All: dal progetto pilota al turismo accessibile 2025

Si è tenuta questa mattina, presso la sede della lega navale di Pesaro, il convegno di "Marche for All" il progetto del comune di Pesaro dedicato al turismo accessibile, promosso dalla regione Marche e finanziato dal consiglio dei ministri, con l'obbiettivo di abbattere le barriere strutturali e culturali e rendere la città di Pesaro più vivibile per residenti e turisti. Tra gli interventi: quelli per rendere più fruibile l'area di Baia Flaminia, la sentieristica del Parco San Bartolo e le attività proposte dalla Scuola di Nautica Accessibile. In corso d'opera: la realizzazione di passerelle accessibili, aree di sosta ombreggiate, percorsi olfattivi per riconoscere i luoghi, barche a vela, canoe, sup e sedie job per favorire l'acquaticità e la navigazione. Prevista, inoltre, anche la realizzazione di un Alert Point che assicurerà il necessario servizio di assistenza sanitaria.

Il progetto Marche For All giungerà a compimento il 31 dicembre 2024 ma, prendendo spunto dal progetto pilota, una strategia sul turismo accessibile proseguirà anche nel 2025. A sancire l'impegno è stata la firma di uno specifico protocollo d'intesa tra tutte le associazioni coinvolte che sarà consegnato all'inizio del nuovo anno al governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, con l'intento di dare al progetto una valenza regionale.



