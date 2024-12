Impugna un nunchaku durante la lite in strada: denunciato

Uno a piedi, l'altro in bici. Si scontrano sulle strisce pedonali lungo la pista ciclabile. Ne scaturisce una lite e uno dei due estrae un nunchaku: denunciato un 60enne dalla polizia di Stato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. E' quanto accaduto lo scorso 12 dicembre, intorno alle 12,40, a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Coinvolti nella lite un uomo di origini indiane di 40 anni e un altro di nazionalità francese, di 60 anni. E proprio quest'ultimo è stato deferito all'autorità giudiziaria. I due si sono scontrati all'altezza della tabaccheria di via Trieste, cadendo entrambi a terra. Ne è nato un alterco con il 60enne che ha estratto l'arma tradizionale asiatica, simile a un telescopio di metallo con due bastoni corti e una catena. L'altro uomo, per difendersi ha afferrato una bottiglia da terra. Solo l'intervento del titolare della tabaccheria ha evitato che la situazione degenerasse. Da lì a breve l'arrivo della polizia di Stato. Il 60enne, a seguito delle ferite al volto riportate a causa della caduta, è stato accompagnato dal 118 in ospedale.





