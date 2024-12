Firmato il protocollo d'intesa tra il comune e CSV Marche

È stato sottoscritto stamattina il protocollo d'intesa tra il comune di Pesaro e CSV Marche Ets (Centro servizi per il volontariato) per promuovere, sostenere ed incentivare la collaborazione e le sinergie strategiche per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Luca Pandolfi, assessore alle politiche sociali sostiene che "questo protocollo rafforza il percorso già avviato da tempo che ci ha portati a istituzionalizzare il nostro modello di "amministrazione condivisa" anticipando, di fatto, le indizioni previste dalla riforma del Terzo settore" e sostenendo che il protocollo "diventa subito operativo tramite la convenzione che inserisce l'attività del CSV nei 10 centri socio-culturali presenti da circa 40 anni a Pesaro". "Siamo nel momento giusto a fare la cosa giusta" dichiara Simone Bucchi, presidente CSV Marche Ets, riferendosi alla riforma del terzo settore.



