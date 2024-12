Festività, Valiante valuta misure per la sicurezza degli eventi

Presieduta dal nuovo Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, si è svolta oggi una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per esaminare le misure da adottare per le prossime Festività Natalizie e per l'evento di fine d'Anno previsto nel Capoluogo.

Alla riunione hanno partecipato il Questore Capocasa, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Compartimento Polizia ferroviaria, della Polizia stradale e di Frontiera e del servizio di polizia Postale, il Comandante dei Vigili del fuoco, l'Assessore agli eventi de1 Comune di Ancona i Comandanti della Polizia Provinciale e locale di Ancona, un rappresentante de1 servizio 118.

Su analogo indirizzo del Ministro dell'Interno il Comitato ha preso atto dell'approntamento di tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie per il periodo delle Festività Natalizie che quest'anno coincidono con l'apertura dell'anno Giubilare. In questo ambito, sebbene la maggior parte delle manifestazioni di terranno nella Capitale, si è disposta una intensificazione dei servizi per Loreto dove il rappresentante della Delegazione Pontificia, presente con il Comandante della Polizia locale di quel Comune, hanno preannunciato che le consuete celebrazioni faranno registrare una più significativa partecipazione.

Il Comitato ha fatto un primo esame del progetto della manifestazione di Capodanno organizzata in piazza Pertini ad Ancona verificando tutte le misure di safety predisposte dall'Amministrazione Comunale che saranno oggetto di un successivo approfondimento, per gli aspetti di security, in sede di tavolo tecnico convocato presso la Questura. A conclusione di tutte le attività preparatorie verrà svolto un sopralluogo nell'area interessata dall'evento per il quale gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 8mila persone.

L'amministrazione comunale predisporrà le consuete ordinanze volte a introdurre specifiche limitazioni della circolazione e alla somministrazione di alcolici che concorreranno a garantire la cornice di sicurezza dell'evento. I rappresentanti della specialità di Polizia presenti alla riunione hanno garantito il massimo impegno nella predisposizione dei servizi che con la massima visibilità e prossimità , garantiranno il presidio nei giorni di maggiore afflusso di viaggiatori.

Per garantire la serenità di tutta la popolazione, le Forze di Polizia hanno predisposto servizi di prevenzione nei centri storici nei principali luoghi di aggregazione e di culto inoltre con la collaborazione di Vigili de1 Fuoco e Polizia locale sono state previste specifiche attività di controllo sui depositi e gli esercizi di minuta vendita di artifici pirotecnici per evitare che vengano commercializzati, anche in forma ambulante, prodotti non conformi alla normativa nazionale e comunitaria.





