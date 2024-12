Donati dai carabinieri giochi e tv a pediatria di Senigallia

Tanti giocattoli e una televisione per far trascorrere anche ai piccoli pazienti dell'ospedale di Senigallia (Ancona) un natale con il sorriso.

E' l'iniziativa messa in campo dai carabinieri che hanno avviato una raccolta fondi spontanea realizzata tra tutti i militari della compagnia cittadina. Questa mattina la consegna dei doni al reparto di pediatria, alla presenza dei carabinieri con la comandante della compagnia, capitana Felicia Basilicata, del personale medico e dei piccoli pazienti. "Volevamo fare qualcosa di concreto per portare un po' di serenità, un sorriso e un po' di spensieratezza a questi bambini e alle loro famiglie" ha dichiarato Basilicata. Il televisore è stato installato nella sala comune del reparto pediatrico: offrirà ai piccoli pazienti l'opportunità di distrarsi con cartoni animati e film natalizi, creando un'atmosfera più calda e accogliente, mentre i giocattoli contribuiranno a regalare spensieratezza. Il direttore sanitario dell'ospedale senigalliese, Mario Capasso, ha voluto ringraziare per il gesto di solidarietà: "In un periodo così importante come il Natale, questo dono rappresenta un grande segno di vicinanza alla nostra comunità. Siamo profondamente grati".



