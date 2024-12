Confservizi Cispel Marche ha siglato tre protocolli d'intesa

Confservizi Cispel Marche ha siglato tre importanti protocolli d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche (Univpm), Leonardo Ambiente e l'Avvocato Matteo Pasquali. Questi accordi, presentati oggi nella sede di Viva Servizi S.p.A., testimoniano l'impegno dell'associazione per promuovere ricerca, innovazione e formazione a beneficio delle imprese associate, rafforzando al contempo la competitività e la sostenibilità del territorio.

L'intesa tra Confservizi Cispel Marche e l'Università Politecnica delle Marche prevede risorse tecniche, umane e finanziarie per sviluppare attività congiunte, con particolare attenzione alla partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, promuovendo inoltre la diffusione della cultura tecnologica sul territorio, con l'obiettivo di favorire la competitività delle imprese associate e stimolare lo sviluppo economico locale. Grazie al protocollo con Leonardo Ambiente, le aziende aderenti a Confservizi Cispel Marche potranno accedere a percorsi formativi finanziati dai fondi interprofessionali, attraverso un approccio personalizzato, che include l'analisi dei fabbisogni aziendali, il monitoraggio delle opportunità di finanziamento e la gestione completa dei progetti formativi, ivi comprese tutte le rendicontazioni di percorso e progetto, garantendo standard elevati e certificazioni riconosciute.

L'accordo con l'Avvocato Matteo Pasquali si concentra sulla formazione in tema di appalti pubblici, con un programma che prevede aggiornamenti trimestrali sulle novità del Codice degli Appalti e sulla gestione degli acquisti pubblici. Gli incontri, in modalità flessibile (presenza e online ndr), offriranno strumenti pratici e consulenza giuridica per rafforzare la capacità competitiva delle imprese.

"Questi tre accordi - ha commentato Antonio Gitto, Presidente di Confservizi Cispel Marche - rappresentano un passaggio strategico per il rafforzamento delle competenze e delle capacità operative delle nostre imprese associate". Per Valerio Temperini docente di Marketing e Green Marketing presso Univpm l'accordo con Confservizi Cispel Marche "rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra mondo accademico e imprese".

Secondo Saverio Gaudenzi Amministratore Unico di Leonardo Ambiente grazie a questo accordo, "offriamo alle imprese associate strumenti concreti per accedere alle migliori opportunità di crescita e innovazione, contribuendo al miglioramento dei servizi resi ai cittadini". Infine, per Matteo Pasquali "in un contesto normativo in continua evoluzione è fondamentale supportare le imprese con formazione aggiornata e concreta".



