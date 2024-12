Ciccioli (FDI-ECR), 'Ok Ue a sostegno imprese agricole'

"La Commissione Europea ha approvato un regime di sostegno italiano, per un valore complessivo di 167 milioni di euro, volto ad alleviare le difficoltà del settore della produzione agricola primaria, aggravate dagli effetti combinati della guerra in Ucraina e dalle devastanti alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel maggio 2023. Il regime - spiega l'europarlamentare marchigiano di Fratelli d'Italia-ECR, Carlo Ciccioli - prevede sgravi contributivi per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori colpiti, con l'obiettivo di rafforzare la liquidità delle imprese e garantire loro il necessario sostegno per superare le difficoltà finanziarie. Le agevolazioni contributive saranno ricalcolate per il 2024 e applicate direttamente alle cartelle previdenziali del 2025, in linea con quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 100/2024.

Le risorse approvate dalla Commissione rappresentano un aiuto concreto per i nostri agricoltori marchigiani, che stanno affrontando una situazione straordinaria e complessa. Questo intervento è una chiara testimonianza dell'impegno del Governo Meloni nel supportare il settore primario e nel promuoverne la resilienza e competitività in un momento critico, visto che la richiesta era partita l'estate scorsa. Un ennesimo esempio di filiera istituzionale Regione-Governo-Europa nell'interesse esclusivo della nostra Nazionale e che consente un supporto concreto a chi ha subito danni enormi a causa degli eventi climatici estremi e delle ripercussioni economiche della guerra, offrendo un'importante boccata d'ossigeno agli imprenditori in difficoltà".



