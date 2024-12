Cerimonia domani in Prefettuta per consegna delle onorificenze

Il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante, consegnerà domani, alle ore 11,30, presso il Palazzo del Governo - Sede della Prefettura, nel corso di una cerimonia alla presenza delle Autorità civili e militari, le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", conferite con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno a cittadini di questa provincia che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e culturali.

CAVALIERE AGUZZI Sig. ra Stefania ARCEVIA Istruttore Amministrativo del Comune di Arcevia: CAVALIERE BICHISECCHI Dott. ssa Paola ANCONA Direttore Generale Confindustria Marche; CAVALIERE BRANCA Dott.ssa Grazia ANCONA Vice Prefetto Prefettura Ancona: CAVALIERE BUCCI Dott.ssa Luigia SENIGALLIA Docente Scuola primaria; CAVALIERE CARNEVALI Dott.ssa Marisa ANCONA Presidente Fondazione Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche ONLUS; CAVALIERE CICCARELLI Sig. Amedeo JESI Funzionario Regione Marche; CAVALIERE FELICI Primo Lgt. Luigi JESI Sottufficiale Aeronautica Militare; CAVALIERE FORASTIERI Dott.ssa Federica LORETO Funzionaria del Comune di Sirolo; CAVALIERE GRASSINI Dott. Aldo ANCONA Direttore Museo Tattile Statale Omero Ancona; CAVALIERE GRASSINI Sig. Paolo SANTA MARIA NUOVA Operaio chimico farmaceutico Azienda ANGELINI; CAVALIERE MARTINO Dott. Lucio ANCONA Giornalista; CAVALIERE MASTRONARDI Lgt.C.S. Vincenzo SENIGALLIA Luogotenente C.S. dell'Arma dei Carabinieri in congedo; CAVALIERE MELESE Sig. Vincenzo LORETO Brigadiere Ca. C.s. dell'Arma dei Carabinieri; CAVALIERE PAOLINELLI Dott.ssa Barbara ANCONA Direttore Azienda Servizi alla Persona di Fabriano; CAVALIERE PULITA Sig.ra Franca FALCONARA MARITTIMA Pensionata ex caposala; CAVALIERE RIPANTI Dott. Stefano TRECASTELLI Medico di base; CAVALIERE RISPIGLIATI Sig.ra Ivonne ANCONA Pensionata; CAVALIERE SANTARELLI Sig.

Gabriele OSIMO Pensionato; CAVALIERE SORDONI Dott.ssa Giorgia ANCONA Presidente Cooperativa Sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" e COMMENDATORE SCATTOLINI Sig. Livio CORINALDO Ex Sindaco di Corinaldo (venuto a mancare lo scorso agosto, ritira il diploma la figlia Arianna Scattolini).



