Cassette ecosostenibili per la marineria di San Benedetto

La marineria di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) diventa sempre più green. La OP - Organizzazione dei Produttori - Marineria Sambenedettese ha incontrato il responsabile della DuWo srl per la fornitura di cassette ecosostenibili. La DuWo è una startup che negli ultimi due anni ha sviluppato e testato un "sistema" per sostituire le cassette in polistirolo, non riutilizzabili e quindi potenzialmente dannose per l'ecosistema marino, oltre che il cui uso comporta costi consistenti per l'acquisto e lo smaltimento. Con le cassette DuWo si contribuisce alla pesca ecosostenibile e si favorisce l'economia circolare. Le cassette di nuova generazione, infatti, sono in grado di sostituire i contenitori ittici in polistirolo, garantendo al consumatore, la stessa freschezza del pesce appena pescato senza impattare negativamente sull'ambiente, dal peschereccio al consumatore finale senza manipolazione del prodotto pescato.

"La OP - Marineria Sambenedettese - spiega Francesca Perotti consulente dell'organizzazione dei produttori - dimostra di essere sempre particolarmente attenta alla sostenibilità. Mi preme ricordare l'impegno quotidiano degli armatori sambenedettesi che raccolgono in mare i rifiuti, soprattutto in plastica, che poi finiscono in discarica. Un'azione meritoria più volte evidenziata anche da Papa Francesco. Ora quello che possiamo definire il "modello di pesca sostenibile di San Benedetto" si arricchisce con una nuova best practice".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA