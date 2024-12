Agroecologia, al via i tavoli tecnici con gli stakeholder

L'assessora del comune di Pesaro, Maria Rosa Conti, ha avviato i tavoli di lavoro con gli stakeholder sul tema dell'agroecologia, che ha definito "settore strategico per l'ambiente e per l'economia del territorio" ponendo al centro il binomio "agricoltura e ambiente".

Durante l'incontro l'assessora ha ricordato "le importanti sinergie e accordi di collaborazione già attivate con l'università di Urbino, l'università politecnica delle Marche e l'istituto Cecchi di Pesaro" affermando che "lo scopo è quello di istituire specifici tavoli tecnici tematici e sviluppare progetti di formazione e ricerca per l'approfondimento delle problematiche ambientali" e allo stesso tempo "promuovere l'organizzazione di iniziative ed eventi di sensibilizzazione orientati all'adozione di comportamenti sostenibili" così come "condividere e diffondere buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica".

Varie le proposte già avanzate come quella che riguarda "la casa circondariale di Villa Fastiggi - dice l'assessora - dove è stato proposto il progetto orto bioattivo in carcere - ovvero - un'attività di formazione innovativa che si svolge all'interno del carcere - aggiunge poi che - parallelamente insieme all'assessora Camilla Murgia, abbiamo già effettuato un incontro specifico per sviluppare progetti di agri-nido di qualità".





