Acquaroli, 'Mole Urbana simbolo di fiducia rilancio fabrianese'

"Il progetto Mole Urbana è un simbolo positivo di fiducia sulle potenzialità di rilancio e sviluppo innovativo del fabrianese e del territorio regionale.

Le Marche sono una regione con una lunga tradizione manifatturiera e possiedono le energie e le risorse per essere attrattive ed affrontare ogni difficoltà. La politica industriale regionale sta intervenendo per rafforzare la competitivà territoriale e il contesto imprenditoriale marchigiano è in grado di stimolare nuovi investimenti innovativi e di frontiera, come quello di Mole Urbana". E' quanto dichiara il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli all'annuncio dell'aumento di capitale di Mu-Fabriano, la startup che produce veicoli elettrici della gamma Mole Urbana da 3,5 milioni di euro sottoscritto da Cdp Ventur Capital, dal Fondo Piemonte Next e da un gruppo di industriali e investitori marchigiani. Il progetto Mole Urbana avvia il suo secondo sito produttivo a Fabriano dedicato alla produzione di Mole Urbana, che si affianca al centro di produzione già esistente in Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA