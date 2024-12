Violano foglio di via e daspo urbano: tre denunce

Violano foglio di via e daspo urbano: due uomini e una donna denunciati nel Fermano. E uno dei due uomini è stato anche segnalato per possesso di droga. Le denunce sono arrivate a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo, Porto San Giorgio (Fermo) e Moresco (Fermo). Nel primo caso un 32enne di origini albanesi, pur sottoposto a daspo urbano, dunque con divieto di accesso per un anno proprio a Lido Tre Archi, è stato trovato a passeggiare per le vie del quartiere: denunciato e segnalato anche per possesso di hashish. Una donna di 38 anni di origini marocchine, invece, è stata sorpresa per due volte, nell'arco di pochi giorni, in due distinti locali a Fermo e a Porto San Giorgio (Fermo) nonostante il divieto di accesso ai locali ed esercizi pubblici. Anche per lei è scattata la denuncia così come per un 34enne italiano che è stato sorpreso in un bar a Moresco (Fermo) nonostante anche lui avesse il divieto di entrare in locali ed esercizi pubblici.



