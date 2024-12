Vendevano droga via Telegram, due giovani arrestati

Arrestati due giovani italiani, di 22 e 25 anni, per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e cessione a minorenne, nel pesarese. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Pesaro ed ha riguardato due giovani che, grazie all'utilizzo del social Telegram, prendevano gli ordini per poi farli consegnare agli acquirenti tramite dei corrieri. I due giovani, entrambi residenti a Pesaro, avevano attirato l'attenzione delle forze dell'ordine per via di una serie di movimenti sospetti registrati intorno all'abitazione dove si trovavano. Così sono partite le indagini che hanno poi portato all'arresto dei due, trovandoli in possesso di 40 grammi di hashish. Il ragazzo di 22 anni era inoltre già noto alle forze dell'ordine, avendo fatto parte della baby gang di Piazza Redi, sgominata un paio d'anni fa. Per lui sono scattati i domiciliari, mentre il 25enne è tornato in libertà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA