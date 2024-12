Trenitalia: novità per i treni del Regionale nelle Marche

Per il 2025 Trenitalia garantirà 169 treni al giorno, con oltre 2 mila posti a sedere in più secondo la programmazione dell'offerta concertata con Regione Marche, committente e programmatrice dei servizi ferroviari. Per gli amanti delle due ruote la nuova offerta porta ad oltre 1.100 i posti bici a disposizione ogni giorno a bordo dei treni regionali (+200 rispetto all'offerta invernale del 2024). Nelle Marche il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie al Contratto di Servizio sottoscritto da Trenitalia con Regione Marche.

Per potenziare l'offerta dedicata alla mobilità nei weekend, debuttano tre nuovi treni in circolazione il venerdì e in specifiche giornate precedenti le Feste, comprese quelle natalizie, per favorire lo shopping e i rientri a casa per le festività. I collegamenti, che saranno effettuati in occasione di Natale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e 1° novembre, permetteranno di partire da Ancona alle 12:15 per Pesaro e alle 13:07 per Bologna. I pendolari settimanali in rientro dalla città delle Torri invece, potranno usufruire di un nuovo collegamento veloce in partenza alle 17:00 ed in arrivo alle 19:32 ad Ancona.

La dorsale adriatica viene potenziata anche proponendo per tutto il 2025 servizi già avviati con successo durante l'estate in collaborazione con Trenitalia TPER: il sabato, con un collegamento Ancona - Bologna in partenza alle 8:15 e arrivo alle 10:48 e un collegamento da Bologna alle 11:12 e in arrivo a San Benedetto del Tronto alle 15:07, nonché i festivi, con un nuovo treno in partenza da Ancona alle 9:45 e arrivo a Bologna alle 12:34 e un nuovo treno Bologna - Ancona in partenza alle 13:50 e arrivo alle 16:40.

A completare il pacchetto dedicato agli spostamenti in occasione dei ponti festivi e dei weekend, due nuovi collegamenti nelle giornate del lunedì e in specifiche giornate successive alle Festività. I clienti del Regionale potranno partire da Ancona alle ore 8:15 con arrivo a Bologna alle 10:48 e rientrare dalla città delle Torri alle 12:12 per essere nel capoluogo marchigiano alle 15:04.

Cresce anche l'offerta per l'Aeroporto e per l'Ospedale Regionale: due nuovi treni festivi circoleranno in tarda mattinata per potenziare l'offerta tra Ancona e Fabriano, con partenza da Ancona alle 10:55 e arrivo a Fabriano alle 12:15 e rientro con partenza da Fabriano alle 12:30 e arrivo ad Ancona alle 13:40. Entrambi i servizi effettueranno, tra le altre, le fermate di Ancona Torrette e Castelferretti Aeroporto.

Dall'8 dicembre all'8 gennaio, inoltre, cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente. Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino.



