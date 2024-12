Trenitalia: nelle Marche ogni giorno oltre 30 Frecciarossa

Novità per i treni nazionali in circolazione nelle Marche, la nuova offerta invernale prevede oltre 30 Frecciarossa in circolazione ogni giorno tra il Nord Italia (Milano/Venezia/Torino/Bologna) e la Costa Adriatica e ulteriori due collegamenti da Roma a Ravenna, con fermate anche nelle Marche. In più, verranno introdotti altri 4 nuovi Frecciarossa nelle giornate a più alta mobilità, come i principali Ponti e le Festività: - FR 9803 in partenza da Milano alle 7:05 in arrivo a Pescara alle 11:34 con fermate nelle Marche a Pesaro alle 9:40 e ad Ancona alle 10:13 - FR 9810 in partenza da Pescara alle 17:54 e arrivo a Milano alle 22:30 con fermate ad Ancona alle 19:07 e a Pesaro alle 19:44 - FR 8805 in partenza da Bolzano alle 7:45 in arrivo a Pescara alle 14:22 con fermate a Pesaro alle 12:08, Senigallia (12:24), Ancona (12:45) e San Benedetto del Tronto (13:29) - FR 8826 in partenza da Pescara alle 14:13 con arrivo a Bolzano alle 20:43 con fermate a San Benedetto alle 14:49, Ancona alle 15:31, Senigallia alle 15:58 e Pesaro alle 16:20.

Inoltre l'offerta Intercity si arricchisce del collegamento nei giorni feriali da Roma verso San Benedetto del Tronto e viceversa, con fermate aggiuntive a Loreto, Civitanova e Porto S. Giorgio.



