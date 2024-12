Tentata truffa del finto nipote a un'anziana: denunciati

Tentano di raggirare un'anziana di Matelica (Macerata) con la tecnica del finto nipote: denunciati due campani, una donna di 34 anni residente a Pomigliano d'Arco e un giovane di Marcianise per tentata truffa aggravata ai danni di persona anziana.

Dall'attività investigativa è emerso che gli indagati il 13 dicembre scorso hanno messo in atto un tentativo di truffa nei confronti di una donna 86enne di Matelica, con il modus operandi del cosiddetto finto nipote. L'anziana è stata contattata all'utenza fissa della sua abitazione dal sedicente nipote che le ha riferito che la madre (la figlia della vittima) era stata fermata dai carabinieri per aver provocato un incidente stradale e che per la sua liberazione era necessario il pagamento di una cauzione di 10mila euro. L'anziana, per fortuna, non è caduta nel tranello e ha avvisato i carabinieri che, grazie all'esame delle immagini di videosorveglianza del Comune, sono riusciti a risalire alla targa dell'auto in uso ai presunti truffatori, risultata noleggiata a Roma. I carabinieri hanno fatto scattare le ricerche della vettura, che alcune ore dopo è stata intercettata e controllata in Umbria, con a bordo i due campani.

La donna, già nota alle forze dell'ordine, era già sottoposta alla misura dell'obbligo di firma per reati dello stesso tipo.





