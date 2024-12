Spacciava eroina, fermato da polizia anticrimine di Senigallia

Personale dell'Anticrimine del Commissariato della polizia di Senigallia, ha fermato un quarantenne, residente in città, sospettato di essere tra i soggetti particolarmente attivi nel locale traffico al dettaglio di eroina. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Dai servizi di osservazione era infatti emerso che, con cadenza pressoché giornaliera, l'uomo si recasse fuori provincia per approvvigionarsi di stupefacente. L'uomo, pluripregiudicato per reati legati agli stupefacenti, è stato monitorato nei pressi della sua abitazione dove è stato notato il febbrile transito di alcune autovetture alla cui guida venivano riconosciuti dei tossicodipendenti. Gli agenti hanno atteso il rientro a casa dell'uomo per fermare il suo veicolo.

Messo alle strette ha consegnato circa 5 grammi di eroina. Dalla successiva perquisizione presso l'abitazione è emerso un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento di stupefacente in dosi, nonché 2 flaconi di Metadone integri.

Nei giorni scorsi personale del Commissariato procedeva inoltre a denunciare un giovanissimo per spaccio di hashish e a segnalare in Prefettura tre assuntori.



