Scontro tra camion e auto, muore una donna

Le sue condizioni, dopo l'incidente stradale, erano subito apparse gravissime. E purtroppo dopo poche ore dal ricovero all'ospedale Torrette di Ancona, il suo cuore ha smesso di battere. Tragico epilogo, oggi pomeriggio, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 e a seguito del quale ha perso la vita una donna di 73 anni residente a Civitanova Marche (Macerata). La donna era al volante della sua Fiat Punto quando, mentre percorreva la strada provinciale Mezzina, in territorio comunale di Sant'Elpidio a Mare (Fermo) è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un camion. L'impatto frontale tra i due veicoli è stato violentissimo. Completamente distrutta la parte anteriore della vettura.

Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime ai sanitari. Da lì la richiesta dell'intervento dell'elisoccorso e il trasporto all'ospedale Torrette di Ancona. Ma purtroppo a nulla sono valse le cure prestate alla 73enne dai sanitari.

Troppo gravi le lesioni riportate dall'impatto con il mezzo pesante. La donna è spirata in ospedale.

I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e la dinamica del sinistro è attualmente al vaglio della polizia locale di Sant'Elpidio a Mare.



