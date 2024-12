Protocollo antirapine Prefettura Ascoli-commercianti

Nel quadro delle iniziative intraprese per elevare gli standards di sicurezza degli esercizi commerciali, il prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi ha sottoscritto con il presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia di Ascoli Piceno Fausto Calabresi e il presidente di Confesercenti Marche, Sandro Assenti il "Protocollo video-allarme antirapina".

Con l'intesa, elaborata nel solco dell'omonimo protocollo quadro stipulato tra il Ministero dell'Interno con le medesime confederazioni nazionali, le parti intendono favorire ed implementare i livelli di protezione e sicurezza degli esercizi commerciali e delle imprese attraverso la previsione dell'installazione di avanzati sistemi video-allarme collegati con le Sale operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che, in caso di rapina, potranno ricevere segnalazioni e immagini in tempo reale. Le caratteristiche tecniche e le procedure operative della complessiva architettura degli apparati sono individuate in uno specifico disciplinare tecnico allegato al documento. Lo stato di attuazione del protocollo, la cui vigenza è di tre anni dalla data di sottoscrizione, sarà valutato semestralmente dalla cabina di regia appositamente costituita, presieduta da un delegato del prefetto e composta da qualificati referenti delle forze di polizia e delle associazioni di categoria firmatarie.



