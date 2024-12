Presidente Latini incontra prefetto di Ancona Valiante

Incontro oggi a Palazzo delle Marche tra il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini e il nuovo Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, insediatosi a Palazzo del Governo la settimana scorsa. "Un dialogo cortese e proficuo - ha riferito Latini al termine della visita - servito a porre le basi per una proficua collaborazione". Da parte sua il Prefetto Valiante ha parlato di "incontro utile ad acquisire importanti elementi conoscitivi sull'attività del Consiglio regionale nell'ottica di avviare una collaborazione virtuosa con la finalità del perseguimento del bene comune, della sicurezza e dello sviluppo della comunità". "Il quadro che sta emergendo in questi primi giorni nel capoluogo - ha osservato il Prefetto - è incoraggiante sotto il profilo del contesto sociale e in quanto a livelli di sicurezza, indubbiamente frutto di una già ottima sinergia tra soggetti istituzionali". Al termine dell'incontro al Prefetto Valiante è stato consegnato il Crest del Consiglio regionale delle Marche.



