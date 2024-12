Nel Maceratese 10 patenti ritirate, decurtati 80 punti patenti

A Civitanova Marche, ritirate 10 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza, di cui 6 a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, 3 ad altrettanti uomini di età superiore ai 30 anni, mentre 1 patente di guida è stata ritirata a una donna di 55 anni. In totale sono stati decurtati 80 punti ed elevate complessivamente 12 sanzioni, dando immediata attuazione alle nuove norme del Codice della Strada, con l'intento di incrementare i livelli di sicurezza sulla strada.

E' il bilancio dell'attività di controllo, svolta la notte del 15 dicembre, della Polizia di Stato della Questura di Macerata con servizi di prevenzione delle cosiddette "stragi del sabato sera" lungo la fascia costiera della provincia di Macerata, disposta dal Compartimento Polizia Stradale per le Marche. In strada anche pattuglie della Polizia Stradale di Macerata e di Camerino in sinergia con alcune articolazioni della Polizia di Stato come il personale medico ed infermieristico della Questura di Macerata, che ha proceduto a specifici controlli di laboratorio su strada per verificare l'assunzione delle sostanze stupefacenti da parte dei conducenti.



