Incidenti nel Fermano, anche un carabiniere ferito

C'è anche un carabiniere nella lista di feriti soccorsi oggi nel Fermano a causa di diversi incidenti stradali. Dopo il frontale di questa mattina in località Triangolo, a Monte Urano (Fermo), i sanitari sono stati chiamati a intervenire per un secondo sinistro stradale avvenuto lungo la strada che collega Petritoli (Fermo) a Monte Giberto (Fermo).

Coinvolti un trattore, che si è anche ribaltato, e un'auto. Due feriti lievi. Ma i sanitari hanno anche soccorso un carabiniere che, intervenuto sul posto per i rilievi, è stato urtato accidentalmente da un'auto in transito. Fortunatamente il militare non ha riportato gravi conseguenze: sembrerebbe solo delle lievi lesioni a una gamba. Ma la scia di incidenti nel Fermano è proseguita anche nel pomeriggio. Intorno alle 16, infatti, lungo la strada Mezzina, in territorio comunale di Sant'Elpidio a Mare, sono entrati in collisione un camion e un'auto. A riportare la peggio è stata la donna che si trovava al volante dell'auto. Per lei è stato necessario il trasferimento all'ospedale Torrette di Ancona in eliambulanza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA