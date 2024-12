Ex Covid Hospital, per Cna va trasformata in hub per le imprese

Un moderno hub dedicato alle imprese, un centro dinamico capace di favorire la crescita, la formazione e l'incontro tra le realtà produttive. Questo il futuro, secondo il presidente Cna di Civitanova Marche (Macerata) Carlo D'Angelo, per l'ex Fiera già utilizzata come Covid Hospital durante l'emergenza pandemica.

L'idea della Cna prevede la creazione, in sinergia con altri partner del territorio, di un luogo multifunzionale dedicato a incontri tra imprese e operatori economici, per favorire la nascita di reti e collaborazioni; corsi di formazione professionale e specializzata, per supportare le competenze del personale e dei giovani imprenditori; meeting, convegni ed eventi tematici, con focus su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità; spazi di coworking moderni e accessibili, per freelance, start-up e Pmi; esposizioni temporanee e fiere di settore, per dare visibilità alle eccellenze produttive del territorio. "L'anno prossimo saranno 100 anni dalla realizzazione della prima fiera campionaria delle Marche, avvenuta proprio a Civitanova nel 1925. Questo spazio potrebbe diventare il cuore pulsante di un nuovo corso di incontri, esposizioni e collaborazioni a livello nazionale e internazionale", conclude D'Angelo, mettendo la Cna a disposizione dell'Amministrazione comunale e degli enti decisori per un incontro esplorativo di fattibilità. "L'obiettivo deve esser quello di restituire alla comunità un luogo che favorisca il lavoro, lo sviluppo economico e l'innovazione".



