Comune Ascoli regala Costituzione a neo 18enni

Conoscere la legge fondante della Repubblica italiana nell'anno in cui si entra nella maggiore età e si acquisisce il diritto di voto. Il Comune di Ascoli Piceno, per il terzo anno consecutivo, ha consegnato una copia della Costituzione a ragazzi e ragazze che hanno compiuto (o compiranno) diciotto anni nel 2024: la cerimonia si è svolta questa mattina presso il teatro Ventidio Basso. "Sono convinto che conoscere i principi che sono alla base della nostra democrazia sia un elemento imprescindibile per lo sviluppo di una coscienza civica forte e consapevole" ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti.

Con l'ingresso nella maggiore età, si accede al diritto-dovere di voto: "Leggere e conoscere la Costituzione - ha aggiunto l'assessore alle Pari Opportunità, con delega alla Gioventù, Annagrazia Di Nicola - è fondamentale per creare una comunità che sappia apprezzare e rispettare i principi che regolano il nostro vivere civile. La partecipazione dei giovani è fondamentale ed è anche compito delle istituzioni aiutarli a crescere con elevata responsabilità e un forte senso civico".

Alla cerimonia ha preso parte anche il Prefetto di Ascoli Piceno, Sante Copponi, che nel suo intervento ha richiamato i passaggi salienti che hanno portato all'entrata in vigore, il 1 gennaio 1948, della Costituzione Repubblicana e ha invitato i ragazzi nel leggere attentamente gli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale: "Articoli che costituiscono il cuore pulsante della Costituzione elevando a principi fondamentali l'impegno della Repubblica a garantire i diritti irrinunciabili dell'uomo e a richiedere a tutti l'adempimento dei doveri di solidarietà, politica economica e sociale. L'art. 3 riconosce l'impegno della Repubblica a rendere tutti partecipi della vita politica, economico e sociale del Paese, rimuovendo gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo delle persone umane".



