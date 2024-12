Centro benessere senza permessi, Fiamme gialle lo multano

Scoperto dai finanzieri del Gruppo di Macerata un centro benessere ed estetico aperto senza aver mai presentato alcuna segnalazione di inizio attività al Comune. Inoltre non produceva alcun docmento fiscale ai clienti.

Ed è così che le Fiamme gialle hanno scoperto che nulla era in regola durante l'attività di controllo economico del territorio, per la prevenzione e repressione dell'abusivismo commerciale.

La posizione del centro massaggi in provincia di Macerata è scattata quando a un cliente, uscito dal centro, intercettato dai militari, non era stato rilasciato alcun documento fiscale per la prestazione. Si tratta di una violazione, per l'esercente, che costa una sanzione amministrativa pari, nel minimo, a 500 euro. Da lì i controlli ulteriori all'interno dei locali, ha consentito di appurare che il centro massaggi, in realtà, era adibito a vero e proprio centro benessere ed estetico, munito di tutto il necessario e anche di una vasca idromassaggio. Successive verifiche, operate presso il Comune sede dell'attività hanno fatto emergere che l'operatore in questione non aveva mai presentato alcuna segnalazione di inizio attività (Scia). Quest'ultima, costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività commerciale. Necessaria a documentare il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività economica da avviare, attinenti ad esempio la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali. La mancata presentazione della Scia, per tale operatore, comporta una sanzione fino a 5mila euro. L'attività di servizio della Guardia di finanza si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo a tutela dell'economia legale: contrastare l'evasione fiscale e le varie forme di concorrenza sleale, significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza. I cittadini onesti, le imprese e i professionisti che rispettano le regole possono trovare nella Guardia di Finanza un sicuro e saldo punto di riferimento.



