Calano le imprese agricole, ma aumenta dimensione aziendale

Le imprese agricole marchigiane sono diminuite come numero, ma hanno aumentato la dimensione aziendale raggiungendo i 14 ettari di media (+2,5 ettari rispetto al 2021). Solo nel 2024 oltre 1.600 aziende agricole hanno ricevuto nuove consulenze da Coldiretti Marche per un valore di circa 4,6 milioni di euro. Numeri emersi ieri sera nel corso del Consiglio regionale di Coldiretti Marche, l'ultimo dell'anno, riunito ad Ancona per fare il bilancio del 2024 e illustrare gli obiettivi per il 2025 e gli anni a venire.

"L'instabilità dei mercati, i costi energetici e delle materie prime insostenibili rendono il futuro meno nitido rispetto al passato", ha spiegato Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche. "Guardiamo avanti con determinazione e consapevolezza, pronti a sostenere le nostre imprese, difendere il nostro lavoro e affrontare insieme le sfide del futuro".

Coldiretti si è concentrata su interventi concreti come, ad esempio, il Piano straordinario per la gestione della fauna selvatica; interventi a sostegno della zootecnia con particolare attenzione dalla razza marchigiana, dell'olivicoltura (un milione di euro per il rilancio del settore, più la legge sull'oleoturismo), oltre l'85% dei progetti di formazione e consulenza presentati in Regione per un valore che supera le 900mila euro. "Dal 2020 a oggi abbiamo avuto un incremento delle domande strutturali che ha consentito alla stessa regione di passare da meno del 32% di avanzamento della spesa nel Psr ad oltre il 70% attuale. Questi sono i dati importanti perché significa che la gente vuole investire e questo avviene anche e soprattutto grazie all'assistenza dei nostri uffici", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA