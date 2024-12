Arrestato a Macerata pusher con 6 chili di hashish

Arrestato dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Macerata uno spacciatore, 64enne, disoccupato, incensurato, con 6 chilogrammi di hashish nella tarda serata di ieri- E'accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto grazie all'attività info investigativa, finalizzata al rintraccio di pusher in provincia, che ha permesso ai poliziotti di risalire ed identificare l'uomo, controllato a bordo della sua autovettura, in uscita al Casello autostradale A14 di Porto Sant'Elpidio (FM). Insieme alla droga sono stati sequestrati 160 euro in contanti, il telefono cellulare e l'autovettura.

L'attività, originata dall'intensificazione di servizi mirati di controllo del territorio, in particolare nelle zone più sensibili della provincia, si è concretizzata grazie all'attento e continuo presidio degli uomini della Polizia di Stato.

L'arrestato, al termine delle formalità di rito, sentito il pm di turno competente per territorio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA