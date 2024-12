A Civitanova un murales per un futuro migliore

La bellezza di un mondo in cui natura e conoscenza si intrecciano, dando vita a un futuro migliore. E' questo il messaggio del nuovo murales, realizzato dall'urban artist e ideatore del progetto "Vedo a colori" Giulio Vesprini, inaugurato ieri sulla facciata della scuola di via Lotto, a Santa Maria Apparente di Civitanova Marche. Presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, l'assessore Barbara Capponi con delega alla Scuola, il dirigente scolastico Edoardo Iacucci, studenti e insegnanti. Il titolo scelto, "Seed", che significa seme, è un omaggio alla conoscenza, alla cultura e alla sapienza che la scuola ha il compito di far germogliare in ogni studente e studentessa.

"Un'opera d'arte straordinaria che abbellisce un nostro spazio pubblico - ha detto Ciarapica - ma anche un manifesto dei valori di cui la nostra comunità si fa portavoce". "Seed è un richiamo a coltivare idee, valori e relazioni umane, affinché insieme possiamo costruire un futuro migliore", ha aggiunto il sindaco. I colori vibranti e le immagini evocative del murales trasformano radicalmente l'aspetto della parete, della scuola, integrandosi armoniosamente con gli spazi esterni dedicati alle attività di giardinaggio della scuola. "Si è parlato molto del concetto di seminare, e io chiedo a voi ragazzi che cosa potete seminare voi nell'ambiente che vivete. Siete ancora giovani - ha detto l'assessore Capponi - ma avete la possibilità di seminare anche voi cose importanti, come gentilezza, amicizia, aiutarvi l'uno con l'altro affinché ciascuno si senta accolto e possa accogliere altri ancora".



