Trovati con 2 etti di cocaina, arrestati dai carabinieri

Un 25enne originario di San Severino marche, incensurato e un 24enne ragusano, con precedenti di polizia, sono stati fermati la sera di venerdì scorso, a Fabriano, dai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia carabinieri e trovati, durante una perquisizione scattata per i sospetti suscitati, con 2 etti di cocaina e sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina si è tenuta presso il tribunale di Ancona, l'udienza per direttissima. Il giudice ha convalidato gli arresti disponendo la scarcerazione per il 25enne incensurato e gli arresti domiciliari per il 24enne. Nell'abitazione del 25enne è stato trovato un bilancino di precisione e due dosi di cocaina e hashish, mentre nell'abitazione del 24enne sono stati trovati ulteriori 25 grammi di marijuana e denaro contante.

